Morato sobe na hierarquia numérica e troca o 91 pelo 5

Central, que viu a SAD rejeitar 25 M€ do Fulham pela sua contratação, "sobe" na hierarquia numérica.

Morato deixou o número 91, trocando-o pelo 5, que até à época passada era de Vertonghen.

O central brasileiro sobe assim na hierarquia numérica do plantel encarnado, ele que viu a SAD encarnada rejeitar várias propostas do Fulham para a sua contratação, a última das quais no valor de 25 milhões de euros.

Contratado ao São Paulo em 2019/20, Morato começou por envergar o dorsal 38, passando a vestir na época seguinte o 91, que abandona agora, como se pode verificar na lista de jogadores inscritos pelo Benfica no site da Liga Portugal.

Sempre titular até ao momento na pré-época, Morato sucede a Vertonghen, central belga que saiu ainda em agosto último, herdando um número que fora anteriormente de Fejsa, médio-defensivo sérvio.