Morato recordou irmã após vitória do Benfica: "Meu amor, cuide de nós aí"

Irmã do central brasileiro faleceu em agosto de 2018, com 15 anos

O Benfica goleou no sábado no terreno do Portimonense, 5-1, ficando muito perto de conquistar o campeonato, quando faltam duas jornadas para o final.

Após a partida, Morato, central que apareceu no onze inicial no lugar do castigado Otamendi, recorreu às redes sociais para assinalar o triunfo e aproveitou para recordar a irmã, Rafaela, que faleceu em agosto de 2018, com 15 anos, e celebraria o aniversário precisamente ontem, sábado.

"Em busca... +3 [pontos]! Numa data muito especial, feliz aniversário meu amor, cuide de nós aí", escreveu o defesa numa publicação no Instagram.