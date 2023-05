Morato: "Os adeptos do Benfica estavam engasgados e nós também"

Morato e companheira no jantar do Benfica para celebrar o título

Central do Benfica diz que a conquista do título foi um momento inesquecível.

Morato foi titular no triunfo (3-0) do Benfica frente ao Santa Clara, rendendo o castigado António Silva, e tem bem frescas na memórias as imagens da festa encarnada, depois de garantido o 38.º título de campeão.

"É o momento mais especial da minha carreira, sem dúvidas. Sempre sonhei em tornar-me um jogador, atuar em grandes equipas e poder comemorar títulos como esse. Jogar no Estádio da Luz lotado em um dia de festa é uma experiência incrível. Vamos comemorar muito", declarou, citado pelo GloboEsporte.

O último título de campeão do Benfica tinha sido alcançado em 20218/19. "Os adeptos estavam engasgados e nós também, porque somos benfiquistas e essa seca é muito incomum por aqui. Esse troféu coroou uma temporada fantástica da nossa equipa. Fomos melhores do começo ao fim", vincou o central brasileiro de 21 anos. "Foi uma temporada muito boa e devemos muito disso aos jogadores que compraram a ideia do míster. Ele trouxe uma proposta de jogo agressiva e uma mentalidade vencedora para o nosso balneário", apontou Morato.