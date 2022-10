Morato foi substituído só por precaução

Defesa-central saiu com queixas do B SAD-Benfica B, mas tudo não passou de um susto.

Roger Schmidt vai incluir nas suas contas Lucas Veríssimo, mas também Morato, apesar de o regresso deste aos relvados não ter corrido de forma totalmente satisfatória para o jogador. Um mês e meio após se ter lesionado, o central de 21 anos voltou a competir também no último jogo da equipa B, fazendo dupla com Veríssimo, mas teve de sair mais cedo do que o previsto, devido a queixas que a reavaliação de ontem comprovou não terem sido mais do que um susto para o defesa.

Morato apresentou queixas aos 27", aos 29" sentou-se no relvado e dois minutos depois foi substituído, numa decisão tomada por precaução, quando estava previsto que jogasse até ao intervalo. O camisola 91 deverá treinar-se sem limitações logo após o jogo com a Juventus.