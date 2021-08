Morato: "Elogios de Jesus? Quando temos de ouvir duras ouvimos também..."

Morato, central do Benfica

Central do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao PSV [terça-feira, 20h00].

PSV: "Vai ser um grande jogo, contra um adversário muito forte como nós. Vamos para mostrar o nosso valor de novo, faltam 90 minutos para dar uma resposta aos nossos adeptos benfiquistas. Espero um jogo difícil, sabemos que não há jogos fáceis."

Como se sente com os elogios de Jorge Jesus: "Sinto-me bem, é sempre bom ouvir elogios, quando temos de ouvir duras ouvimos também, mas só me faz crescer ainda mais, querer evoluir, só me faz bem."

Equipa confiante: "Estamos sempre confiantes, encaramos todos os jogos da mesma forma e sabemos que este tem um gosto especial, mas estamos preparados e vamos tentar o apuramento."

Espera ser titular agora que Vertonghen está de regresso? "Como o mister falou, todos [os jogadores] são importantes, todos têm de estar preparados para qualquer jogo. A minha oportunidade surgiu, joguei e agora essa pergunta acho que é para ele."

Possibilidade de jogar a Champions: "É um sentimento bom, até porque há um ano estava jogar a Youth League e na semana passada pude estrear-me num dos maiores campeonatos do mundo, para mim não há alegria maior."