Morato e Gilberto no onze inicial. Confira as escolhas de Jesus para o jogo com o PSV

Confira o onze inicial escolhido por Jorge Jesus para o jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Benfica defronta esta terça-feira o PSV, a partir das 20h00, em jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na primeira mão, a formação comandada por Jorge Jesus triunfou por 2-1 na Luz, pelo que se apresenta em vantagem em Eindhoven.

Quanto ao onze inicial, estão desfeitas as dúvidas: Morato começa de início, com Vertonghen , recuperado de lesão, a figurar no banco de suplentes. Na direita da defesa, Gilberto. Na ausência de Diogo Gonçalves, Jesus opta pelo brasileiro, em detrimento de André Almeida, que se apresenta no banco.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Lucas Veríssimo, Otamendi, e Morato; Gilberto, João Mário, Taarabt, Weigl e Grimaldo; Rafa Silva e Yaremchuk.

Suplentes: Helton Leite; André Almeida, Vertonghen, Meïte, Gil Dias, Florentino, Gedson, Pizzi, Everton, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos e Vinícius.