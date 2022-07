Morato é "dossiê aberto" no Rennes e Benfica pretende 15 milhões

Franceses não desistem de contratar o central do Benfica.

As primeiras investidas do Rennes pelo benfiquista Morato não foram bem sucedidas, mas o dossiê continua em aberto. Quem o garante é Florien Maurice, antigo jogador francês que atualmente desempenha as funções de diretor desportivo no emblema gaulês.

Maurice falou do defesa-central do Benfica na apresentação do guarda-redes Mandanda: "Todos os dossiês estão ativos, abertos. Estou a trabalhar em dez casos ao mesmo tempo porque nunca se sabe o que pode acontecer numa janela de transferências".

O Rennes ofereceu dez milhões de euros pelo brasileiro de 21 anos, mas o Benfica pretende receber 15 para libertar o jogador. Morato chegou à Luz em 2019/20, proveniente do São Paulo, por 7,5 milhões de euros (por 85% do passe).