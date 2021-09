Moniz não integra lista para as eleições: leia a carta enviada a Rui Costa

Vice-presidente, à semelhança de Varandas Fernandes, não irá integrar os próximos órgãos sociais.

José Eduardo Moniz, à semelhança de Varandas Fernandes, não vai integrar a lista de Rui Costa para as eleições agendadas para o dia 9 de outubro. O ainda vice-presidente enviou uma carta ao candidato assumido à presidência do clube da Luz, informando da indisponibilidade para integrar os próximos órgãos sociais.

"Na sequência do que lhe comuniquei, na conversa que tivemos esta tarde, venho formalizar a minha intenção de não me disponibilizar para fazer parte dos órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica ou de qualquer das entidades do seu universo empresarial", pode ler-se.

"Os desafios profissionais que se me deparam não se compadecem com dispersão de atividades e o Sport Lisboa e Benfica merece sempre a máxima entrega, por parte de quem a ele decide dedicar-se, com militância efetiva. Sou seu amigo e admirador. Trocámos confidências e alimentámos cumplicidades, ao longo destes anos. Em tempos complexos, estivemos juntos. Nestas últimas semanas, fez-se mais pela restauração do espírito do Benfica democrático do que em muitos anos.

Você tem nas mãos um processo entusiasmante, que deve merecer o apoio de todos os benfiquistas.

Faço votos para que seja bem sucedido tanto na vida pessoal como na prossecução dos objetivos que conduzam o Benfica à recuperação da grandeza de outrora", completa José Eduardo Moniz.

Rui Costa, de 49 anos, confirmou esta semana que vai candidatar-se à presidência do Benfica, depois de em julho ter assumido a liderança do clube lisboeta após a demissão de Luís Filipe Vieira, que foi constituído arguido no âmbito da investigação Cartão Vermelho, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência dos encarnados, depois de nas eleições anteriores ter desistido para apoiar João Noronha Lopes, derrotado por Luís Filipe Vieira e que já se afastou da corrida eleitoral de 9 de outubro.