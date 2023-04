Monchengladbach pensa em "solução criativa" para comprar Weigl ao Benfica

Diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, Roland Virkus, diz que pretende fechar o processo com o Benfica "o mais rapidamente possível"

Regressado de um afastamento de mês e meio por lesão, Weigl voltou a assumir um lugar de destaque no onze do Borussia Monchengladbach. A importância do médio cedido pelo Benfica leva o clube a pretender contratá-lo em definitivo. Porém, abaixo dos 15 M€ estipulados na cláusula de opção de compra.

Por isso, e depois de já ter assumido anteriormente o desejo de manter o internacional germânico, Roland Virkus, diretor desportivo do M"Gladbach, admite que é preciso chegar a uma fórmula especial.

"Estamos a tentar encontrar uma solução criativa com o Benfica. É um processo que está a decorrer e claro que pretendemos fechá-lo o mais rapidamente possível", afirmou o dirigente à DAZN, fazendo um balanço positivo do rendimento do atleta: "Julian fez uma boa época no clube."