"Momento do Benfica pode influenciar só os que tenham cabeça mais fraca"

No segundo ano em Inglaterra, Matheus Pereira, ex-Sporting, em entrevista a O JOGO, confia que a fase complicada das águias não afetará os mais fortes psicologicamente.

Com 20 jogos e cinco golos na época de estreia na Premier League, pelo West Bromwich Albion, Matheus Pereira conhece bem o poderio dos londrinos. No início do ano perdeu por 4-0 com o Arsenal. Destaca a força do ataque posicional, mas lembra que a equipa de Arteta "tem debilidades".

O Benfica está no quarto lugar do campeonato, a 13 pontos da liderança. É esta uma má altura para enfrentar o Arsenal?

-O Benfica tem jogadores com muita qualidade, tem também a possibilidade de conseguir um bom resultado, só depende da cabeça dos jogadores. O Benfica no seu melhor vai fazer um grande jogo e alcançar um bom resultado. O momento pode influenciar, mas só os que tenham cabeça mais fraca. Vai depender muito de como encararem o jogo e o adversário.

Que perigos tem este Arsenal?

-O Arsenal tem vindo a crescer semana a semana com o novo técnico, tem vindo a tornar-se numa equipa muito equilibrada. Tem um ataque muito forte, um bom meio-campo e uma boa defesa.

Arteta trabalhou com Guardiola. É uma equipa com o espírito do tiki-taka?

-Têm vindo a crescer, o Arteta tem criado uma filosofia muito boa e muito interessante. Não diria que é um tiki-taka como o do Guardiola, mas é verdade que o Arsenal tem um ataque posicional muito forte fruto dessa filosofia do Arteta. Tem algo do Guardiola, com quem aprendeu, e está a tentar implementar essa ideia. Está a começar a dar frutos. E além dos jogadores da frente, ainda há Ceballos e Xhaka no meio-campo. É difícil parar o Arsenal, claro, pois é uma equipa que tem vindo a crescer. Este é o momento deles, estão a viver uma boa fase, vai ser difícil para o Benfica. Mas não digo impossível, porque o Benfica também é uma boa equipa. Além disso, conheço bem o Jorge Jesus, trabalhei com ele e tem uma filosofia muito forte.

Como pode o Benfica parar esse ataque posicional do Arsenal?

-O Jorge Jesus saberá melhor do que eu. Vou desejar boa sorte para o Benfica, sou português e espero que ganhe. É bom para Portugal, sai a ganhar. Vou torcer para que ganhe para Portugal sair beneficiado.

"A ambição tem de estar lá. Têm de pensar em chegar e fazer o melhor, jogando com confiança, carácter e muita paixão"

Jesus disse há uns tempos que o Arsenal não lhe tirava o sono. Esse sinal de ambição é positivo ou há motivos para temer o Arsenal?

-O Benfica é uma equipa de topo, é uma equipa grande, tem muita ambição e vai muito da cabeça, do querer e da ambição dos jogadores. Tudo isso vai fazer com que possam ter um bom resultado. O Benfica não tem uma má equipa, tem uma boa equipa. Não vou dizer que é do nível do Arsenal, que é também uma equipa grande, mas a nível de histórico de conquistas está à frente do Arsenal, porque tem mais títulos nos últimos anos. A ambição e a concentração vão ditar o jogo. Tanto para o Benfica como para o Arsenal, isso fará a diferença.

É proibido errar?

-Não é uma questão de ser proibido errar. Os jogadores não podem pensar nisso, em não errar. A ambição tem de estar lá. Têm de pensar sim em chegar e fazer o melhor, jogando com confiança, carácter e muita paixão. O Benfica tem de encarar assim o jogo, se o fizer vai ser muito mais difícil para o Arsenal.

O que pode o Benfica explorar no Arsenal para ganhar vantagem?

-O Benfica pode explorar os espaços vazios que apareçam e algumas debilidades que o Arsenal, como todas as equipas, também tem. Deixa espaços para os adversários e o Benfica pode entrar por aí. Tem de alternar e procurar de diversas formas, algumas vezes será melhor o contra-ataque, outros momentos haverá em que terá de apostar mais no ataque posicional. A defesa tem algumas fragilidades, não é 100 por cento perfeita.