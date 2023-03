"Miúdo Silva" é um dos destaques no Benfica: "Já na pré-época se via..."

"O Benfica a ganhar e a conquistar títulos deixa-me feliz. Vou ser sempre um benfiquista", afirmou Seferovic em entrevista a O JOGO.

Na caminhada da época das águias, o ponta de lança destaca João Mário, Rafa, Chiquinho, Vlachodimos e... um protagonista jovem.

Destaca algum jogador como importante pela caminhada positiva na temporada?

-A época está a ser muito boa. Mudou-se muito e estão perto das conquistas. A nível individual, não consigo destacar só um. O João Mário está muito bem, o Rafa, muitos jogadores atravessam um bom momento e vê-se nas suas faces que estão felizes. O miúdo [António] Silva também está em alta na defesa, já na pré-época se via que iria ser protagonista, e também o Ody [Vlachodimos] tem um mérito muito grande porque evoluiu muito e está a jogar a um nível altíssimo. Chiquinho também. Todos os jogadores estão a um nível muito elevado.

A maior parte desses jogadores já estavam antes no Benfica e estão a ter este destaque agora. Foi só por causa do novo treinador? Do sistema de jogo?

-Muitos precisavam de tempo. Antes de eu chegar, o Benfica estava a ganhar tudo em Portugal, depois passou por um período de jejum de títulos, mas recuperou esse caminho a seguir. É tudo um processo e é normal que depois de vários anos a ganhar se baixe o nível e outros aproveitem. Agora está nesse caminho ascendente. E o Benfica a ganhar e a conquistar títulos deixa-me feliz. É um clube que está e vai ficar sempre bem guardado no meu coração. Vou ser sempre um benfiquista.

Não perca outras partes da entrevista a Seferovic:

Leia também Benfica Seferovic a O JOGO: "Tenho a minha história no Benfica, deixei a minha marca" ENTREVISTA, PARTE I - É com um discurso sem mágoa que Seferovic olha para as cinco épocas de águia ao peito. Assume-se como adepto e quer estar em Istambul a ver o Benfica ganhar a Champions.