Mircea Lucescu: "O Benfica gastou muito dinheiro para construir esta equipa"

Declarações de Mircea Lucescu, treinador do Dínamo de Kiev, na véspera do confronto com o Benfica na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Atenção a Yaremchuk: ""Não apenas a Yaremchuk, pois não é só ele que joga no ataque, há também Gonçalo Ramos, Seferovic, Darwin... Tudo depende da equipa que o treinador quiser montar. Não sei qual deles irá jogar, mas isso também não é importante. Nem sei se o treinador deixará Yaremchuk defrontar a sua antiga equipa."

Sobre o Benfica: "O Benfica atravessa um bom momento, lidera a liga portuguesa, é liderado por um bom treinador que trabalha ao mais alto nível há 20 ou 25 anos. As suas equipas são sempre combativas e lutam pelos lugares de topo. Se não estou enganado, liderou o Flamengo e ganhou o campeonato, assim como teve sucesso no Al Hilal, no Sporting, etc. Nunca o defrontei mas conheço-o bem pelos seus jogos e pelos encontros de treinadores que temos em Nyon. Aprecio muito o seu trabalho e sei que teremos um jogo difícil perante um adversário forte."

Entusiasmo: ""Esperamos a ajuda dos nossos adeptos e que venham ao estádio em grande número. Defrontaremos uma equipa muito experiente e com muitos atletas de larga presença nas suas seleções, como Otamendi, Vertonghenm João Mário, Pizzi, Seferovic. Os nossos jogadores, especialmente os jovens, estão cheios de entusiasmo, querem mostrar-se e representar bem o Dínamo Se no ano passado voltámos à Champions após uma ausência de cinco épocas, agora queremos ainda mais, queremos dar um passo em frente. O jogo será muito interessante"

Buyalsky apto: "Ainda não tomei uma decisão quanto a ele, fez apenas o seu primeiro treino ontem [anteontem] mas conhecendo o seu caráter, se for jogar, dará cem por cento."

Pressão sobre Karavaev, após criticas do selecionador: "Os profissionais de futebol têm de aguentar os momentos mais duros. A cada três ou quatro dias vão a exame, o jogo é assim e eles têm de ser psicologicamente fortes. Quem fica a olhar para ontem não tem qualquer hipótese de evoluir.

Sobre o Benfica: "O Benfica tem jogadores muito experientes, gastaram muito dinheiro para construir esta equipa. São muito fortes. Nós temos uma equipa em boa parte consetruída com jovens da nossa academia, jovens que espero joguem ao seu nível.