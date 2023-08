Miolo do Benfica ainda por definir e Schmidt acelera Kokçu para a Supertaça

Dupla de meio-campo ainda não está escolhida. Treinador encarnado tem insistido na ligação do turco à equipa; Aproxima-se a discussão do primeiro troféu da época, num embate com o FC Porto, e o treinador ainda procura limar um miolo que tem andado em experiências desde a chegada do camisola 10.

Kokçu chegou ao Benfica como um desejo antigo da equipa técnica, visto como a solução ideal para substituir Enzo Fernández e garantir que a equipa não perdia qualidade no seu todo. Por isso mesmo, os encarnados pagaram 25 milhões de euros (mais cinco por objetivos) para garantirem o capitão do Feyenoord.

Aos 22 anos, Kokçu tornou-se o jogador mais caro do futebol português e chegou à equipa encarnada rodeado de várias expectativas.