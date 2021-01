Ministério Público suspeita de dependência económica de clubes pequenos face ao Benfica

O Observador avança que o DCIAP e a PJ estão a investigar uma alegada dependência económica de clubes pequenos, como o Santa Clara e o Aves, face ao Benfica.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar uma alegada dependência económica de clubes pequenos, como o Santa Clara e o Aves, face ao Benfica, noticia esta segunda-feira o jornal Observador.

Segundo a publicação, as autoridades suspeitam que o Benfica tentou obter vantagem desportiva ao transferir a custo zero e ao emprestar jogadores para os clubes referidos, "o que já terá levado à recolha de indícios da prática de corrupção desportiva, além de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e participação económica em negócio".

Na notícia são referidas as as transferências de César, Patrick, Martin Chrien e Fábio Cardoso, ex-jogadores do Benfica, para o Santa Clara, negócio no qual surge José Luís Gonçalves - diretor desportivo do Aves em 2017/18 -, apontado como "figura central" que alegadamente negociou estes quatro jogadores para o clube dos Açores em 201818/19. Quando era um desconhecido no mundo do agenciamento. Segundo o Observador, a PJ recolheu escutas onde José Luís Gonçalves - adepto do Benfica - e Luís Filipe Vieira terão falado sobre os reforços para o clube da Ilha de São Miguel.

O DCIAP e a PJ estarão também à procura de saber de que forma Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico das águias, interveio em algumas contratações de jogadores, como é o caso de Cádiz, que mudou-se para a Luz vindo do V. Setúbal.

Entretanto, o Benfica já reagiu à notícia do Observador.