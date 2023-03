Seis dos 12 jogos em causa foram revelados pela estação televisiva. Metade são duelos em que os encarnados participaram, os outros seis são encontros disputados por FC Porto e Sporting.

O Ministério Público (MP) está a investigar 12 jogos em que há suspeitas de que o Benfica tenha feito subornos a adversários, avança, esta quarta-feira, a TVI. A estação televisiva refere que o MP acredita que os encarnados criaram "uma dependência económica de vários clubes pequenos", tendo fomentado um "ambiente de favor" que "implicações diretas e práticas nos jogos".

Seis destes 12 jogos terão sido partidas em que as águias participaram. Os outros seis terão sido duelos em que FC Porto e Sporting estiveram em campo, sendo que o Benfica é suspeito de pagar às equipas que defrontaram esses dois rivais.

Dos duelos em que as águias participaram, cinco terminaram com a vitória do clube da Luz - a exceção foi um empate com o Boavista, no Estádio do Bessa. Em relação ao "segundo grupo" de seis jogos, apenas num houve vitória da "equipa pequena", quando o Marítimo bateu o Sporting, por 2-1.

Todos estes encontros sob suspeita foram disputados entre 2016 e 2019.

Os seis jogos que a TVI diz estarem a ser investigados (os outros seis não foram revelados):

Marítimo-Benfica, 0-2, de maio de 2016

Rio Ave-Benfica, 0-1, maio de 2017

Boavista-Benfica, 2-2, maio de 2017

Benfica-Marítimo, 5-0, março de 2018

Benfica-Boavista, 5-1, janeiro de 2019

FC Porto-V. Setúbal, 1-1, março de 2017