Milhões na Champions: Benfica aproxima-se do recorde do FC Porto

Benfica já embolsou mais de 72,5 milhões de euros em 2022/23 com a Liga dos Campeões.

O Benfica já conquistou mais de 72,5 milhões de euros (ME) na edição 2022/23 da Liga dos Campeões, um novo recorde do clube, depois dos 10,6 adicionados esta terça-feira com o apuramento para os quartos de final.

Pelo segundo ano consecutivo no top 8 da principal prova europeia de clubes, os encarnados já superaram os 65,4 ME arrecadados na época transata, que eram o seu anterior máximo de ganhos na Champions.

O conjunto da Luz garantiu um lugar nos quartos da edição 2022/23 ao vencer hoje por 5-1 na receção ao Club Brugge, dando sequência ao triunfo por 2-0 na Bélgica.

Face ao terceiro lugar na I Liga 2021/22, a formação encarnada começou a Liga dos Campeões na terceira pré-eliminatória, que ultrapassou, ao bater o Midtjylland, para, no play-off, eliminar o Dínamo de Kiev.

Ao conquistar um lugar na fase de grupos, o Benfica arrecadou desde logo 38,38 ME, 15,64 ME fixos, que a UEFA dá a todos os 32 participantes, e 22,74 ME variáveis, pelo ranking nos derradeiros 10 anos.

Pelos resultados na fase de grupos, os encarnados arrecadaram mais 13,978 ME, 11,2 ME pelas quatro vitórias (2,8 ME casa), 1,86 ME pelos dois empates (930.000 euros cada) e ainda 0,918 ME pela redistribuição dos empates.

Como estes resultados valeram o apuramento para os oitavos, o Benfica embolsou mais 9,6 ME e, agora, como a qualificação para os quartos, mais 10,6 ME.

O total passou, desta forma, para 72,558 ME, verba que ainda pode crescer para os lados da Luz, caso os encarnados atinjam as meias-finais (mais 12,5 ME), a final (mais 15,5 ME) ou cheguem mesmo ao seu terceiro título europeu (mais 4,5 ME).

Em aberto, está ainda uma verba total de 32,5 ME, sendo que, a estes valores, acrescem ainda os do market pool, relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 292 ME pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países.

Na corrida a uma verba semelhante à do Benfica, está o FC Porto, que, se na próxima terça-feira eliminar o Inter Milão no Dragão, após o desaire em San Siro por 1-0, faz o seu montante crescer até aos 71,835 ME.

Os dragões receberam 39,517 ME pela entrada na fase de grupos (15,64 ME fixos e 12,507 ME variáveis, pelo ranking), 12,118 ME pelos resultados (os quatro triunfos e o remanescente dos empates) e 9,6 ME pela presença nos oitavos, seguindo com 61,235 ME.

Por seu lado, o Sporting, que falhou os oitavos de final, parou nos 35,136 ME, somados os 28,147 ME pela entrada na fase de grupos, os 6,53 ME pelos dois empates e uma derrota, e os 0,459 ME pelo remanescente dos empates.

O recorde nacional está na posse do FC Porto desde 2018/19, época em que os dragões coletaram 79,208 ME, montante que tanto os azuis e brancos como os encarnados podem ultrapassar este época, mas só chegando às meias-finais.