Com mais títulos e presenças na prova, as águias gastam mais, têm plantel mais valorizado e com maior andamento na Champions.

Sem o ambiente infernal dos tempos pré-pandemia, o Estádio Toumba é esta terça-feira palco de um duelo entre duas equipas à procura de entrar na Europa dos tubarões. Benfica e PAOK têm um histórico bem distinto na prova, mas as assimetrias são visíveis também a nível desportivo e financeiro.