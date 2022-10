Diego Moreira, que já foi utilizado por Roger Schmidt, desperta cobiça lá fora

Diego Moreira, avançado de 18 anos do Benfica que tem evoluído na equipa B, está na mira do Milan, indica o SportItalia.

O atacante, que já fez uma partida na última época pela equipa principal, participou na pré-temporada com Roger Schmidt e foi utilizado numa partida da qualificação para a Liga dos Campeões.

Com contrato até 2024, indicam vários meios que o Milan poderia convencer o jogador a não renovar com as águias para lá do atual vínculo, que expira em 2024, tal como o Benfica fez para o contratar em 2020.

O luso-belga foi uma figura em destaque na equipa encarnada de juniores que na última época venceu a Youth League, despertando logo aí a cobiça de tubarões europeus.

Segundo o AS, Diego Moreira já assinou pela Gestifute, de Jorge Mendes.