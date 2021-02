Mikel Arteta avalia médio do Benfica: "Super-talentoso e criativo. Era difícil defrontá-lo"

Mikel Arteta, treinador do Arsenal

Na antevisão ao jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, o treinador do Arsenal recordou os duelos com Adel Taarabt.

Outrora adversários nos relvados da Premier League, Adel Taarabt e Mikel Arteta defrontam-se agora numa situação distinta: se o médio marroquino continua em atividade dentro das quatro linhas, ao serviço do Benfica, o espanhol pendurou as chuteiras e assumiu o comando técnico do Arsenal, adversário das águias na quinta-feira, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo, que terá a Grécia como palco, devido às restrições impostas pelo Governo britânico em relação à pandemia de covid-19, Arteta lembrou os duelos com Taarabt e elogiou as qualidades do atleta das águias.

"Ele costumava jogar como 10. Super-talentoso e um jogador muito criativo. Era difícil jogar contra ele, eu achava que era um jogador com enorme talento. Mudou um pouco a nível de posição e disciplinarmente também. É bom vê-lo jogar novamente", afiançou o treinador dos londrinos.

Na primeira mão, jogada em Roma e com o Benfica na qualidade de "anfitrião", as duas equipas empataram a uma bola.