Midtjylland garante reforço para o ataque no Benfica: "É um grande talento"

Franculino Djú muda-se no verão e assina por cinco épocas.

O Midtjylland anunciou esta quinta-feira a contratação de Franculino Djú, jovem avançado de 18 anos que alinha no Benfica. O clube dinamarquês, adversário do Sporting no play-off da Liga Europa, explicou que o guineense se muda no verão, com um contrato válido por cinco temporadas.

Franculino apontou 13 golos em 11 jogos pela equipa sub-23 das águias esta época, registando ainda dois golos em seis partidas pelos juniores.

"O Franculino é um grande talento e já estávamos de olho nele há algum tempo. Ele recebeu ofertas de grandes clubes europeus. É por isso que estamos orgulhosos que sua escolha tenha recaído no Midtjylland", afirmou o diretor desportivo Ove Pedersen.

"É um verdadeiro goleador, tem bom remate e é habilidoso no jogo aéreo. Ele é forte fisicamente e possui um bom nível técnico. Estamos ansiosos para que ele se torne parte do clube no verão", completou.