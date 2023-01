M"Gladbach quer ficar com Weigl, mas negoceia com o Benfica para baixar o preço

Águias apontam aos 15 milhões de euros, mas o clube que recebeu o médio no início da época quer comprar por menos.

Contratado em setembro pelo Borussia Moenchengladbach, num empréstimo de uma época, Weigl entra nos planos futuros do clube alemão, mas não pelo preço previsto. Segundo noticiou o jornal "Rheinische Post", os germânicos estão já em contacto com o Benfica no sentido de acertarem uma fasquia negocial inferior aos 15 milhões de euros definidos, verbalmente, quando foi acertada a cedência.

Ainda não há indicação sobre a posição da SAD encarnada, mas a publicação acrescenta que há interesse de todas as partes para a conclusão do negócio em definitivo, porque o Borussia quer manter o médio, este não conta para Roger Schmidt e, por isso, deseja manter-se na Alemanha e o Benfica quer recuperar boa parte dos 20 milhões investidos em Weigl, que tem contrato até 2025.