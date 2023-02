"Não me lembro de nada": Meyong nega alegada oferta do Benfica para vencer o FC Porto

Meyong, à semelhança de Edinho, frisa a O JOGO não ter tido conhecimento de qualquer pagamento.

O Benfica terá, segundo adiantam as escutas do megaprocesso lançado pelo Ministério Público contra as águias, efetuado pagamentos ao Vitória de Setúbal como incentivo aos sadinos para o encontro com o FC Porto, a 19 de março de 2017, no Dragão. De acordo com a TVI, o então diretor-desportivo dos vitorianos Valter Vieira, agora no Vizela, revelou uma oferta de dez mil euros por atleta, algo que, tal como Edinho, Meyong, futebolista que estive no embate no Porto, diz desconhecer.