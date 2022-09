Messi gostou do que viu: "Enzo Fernández é muito inteligente"

Messi elogiou a estreia do médio do Benfica na seleção da Argentina

A Argentina, liderada pela classe ímpar de Lionel Messi, venceu na sexta-feira as Honduras por 3-0, em Miami Gardens, na Florida, num particular que marcou a estreia pelos albicelestes do benfiquista Enzo Fernández.

Messi esteve na origem do primeiro golo, marcado por Lautaro Martínez, aos 16 minutos, e apontou os outros dois, aos 45+2 e 69 minutos, o primeiro de grande penalidade, passando a somar 88 golos pela principal seleção argentina, em 163 jogos, e oito tentos e nove assistências nos 12 embates disputados em 2022/23. Para o bis do craque do PSG contribuiu ainda a pressão de Enzo sobre um hondurenho.

Instado a comentar as estreias de Thiago Almada e Enzon Fernández, o capitão Messi dedicou-lhes palavras simpáticas. "São dois miúdos que já conhecíamos, ambos com muito futuro., Thiago é um jogador muito rápido, muito bom no um contra um. E o Enzo é muito inteligente. São ambos muito bons", disse.

Aos 65 minutos, o selecionador Lionel Scaloni lançou o benfiquista Enzo Fernández, para o lugar de Leandro Paredes.

Na parte final, destaque para um remate ao poste esquerdo de Enzo Fernández, que quase teve uma estreia perfeita, sendo que, com toda a naturalidade, posicionando-se à frente da defesa, como "6", jogou ao nível que tem atuado ao serviço do Benfica.