Messi falha Reims mas estará apto para receber o Benfica, garante Galtier

Lionel Messi deixou o Benfica-PSG com algumas queixas físicas.

Lionel Messi, autor do golo do PSG no jogo da Luz, saiu aos 81 minutos com algumas queixas físicas e, por essa razão, já não será chamado para o jogo deste sábado na visita ao Stade Reims. No entanto, segundo assegurou o treinador dos parisienses, Christophe Galtier, o avançado argentino estará pronto na terça-feira na receção ao Benfica.

"Messi pediu-me para sair [contra o Benfica] com um problema nos gémeos e não estará disponível. Mas vai regressar aos treinos no domingo de manhã [amanhã]", revelou o técnico dos gauleses.

Galtier falou, ainda, de Nuno Mendes, assumindo mexidas na equipa. "Existirão algumas alterações na equipa mas é assim que tem de ser. Nuno Mendes lesionou-se contra o Benfica e Mbappé tem dores de garganta mas trabalhou no ginásio e será convocado", acrescentou o treinador em declaração aos meios oficiais do clube.

