O líder Benfica é favorito para o clássico com o campeão nacional FC Porto, na sexta-feira, da 27.ª jornada da I Liga Bwin, vinca o ex-futebolista Álvaro Magalhães, entusiasmado pela "época lúcida em momentos cruciais" do Benfica.

"Já está difícil para o FC Porto. Se o Benfica ganhar, o campeonato poderá, praticamente, decidir-se. Além de liderar com toda a justiça, porque é a equipa mais regular, demonstra ao longo da época que está em melhores condições de ser campeão. O Benfica manteve sempre os seus níveis exibicionais numa fasquia muito alta e não teve grandes quebras. Houve um ou outro jogo em que é normal que tenha vacilado, mas soube inverter essas exibições menos boas", sustentou à agência Lusa o ex-defesa das águias (1981-1990).

O líder Benfica, com 71 pontos, recebe o vice FC Porto, com 61, dois acima do Braga, terceiro colocado, e oito face ao Sporting, quarto, que tem menos um jogo, na sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, no embate de cartaz da 27.ª ronda.

"Mesmo que o resultado seja negativo, o Benfica tem margem de manobra para controlar o campeonato até ao fim. Essa gestão muito bem definida vem desde o início da época. Toda a estrutura, apoiada pela massa associativa, permitiu que os atletas se sentissem confortáveis e confiantes de que tudo era possível, aliado ao seu real valor. Não existem dúvidas de que o Benfica tem uma equipa muito bem preenchida em cada setor", notou