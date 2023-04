"Mesmo que o Benfica perca pontos, o FC Porto também os vai perder"

INQUÉRITO - Benfiquistas ouvidos por O JOGO veem desaire com o FC Porto como motivo para uma "quebra mental e física" na equipa.

1 - Encontra explicação para o mau momento da equipa?

2 - Mantém a confiança no título, apesar da menor vantagem?

Gaspar Ramosm ex-vice-presidente do Benfica

"O treinador não tem feito a rotação necessária"

1 - Há uma quebra física e mental porque a equipa tem feito um esforço muito grande. Tem um plantel curto e o treinador não tem feito a rotação se calhar necessária. A equipa não está bem. O treinador é muito rígido neste modelo, dá a sensação por vezes até de alguma teimosia. Mas acredito no treinador.



2 - Confio que a equipa vai mudar e que o treinador será inteligente para mudar o sistema. Mas o FC Porto, com o Santa Clara, jogou pior do que o Benfica, não sei se devido ao cansaço do jogo que fizeram na Luz. Jogou muito mal e vai perder também pontos. Acredito que o Benfica vai voltar a ganhar, mas mesmo que perca pontos, o FC Porto também os vai perder.