"Mesmo não jogando, o Gonçalo está a ter qualidade de treino com Jorge Jesus"

Agora no Europeu de sub-21, o avançado tem tido mais espaço nos bês que nos AA, muito por culpa da calendarização.

Gonçalo Ramos tem 18 jogos esta época, 11 deles na equipa principal mas é pelos bês que marcou oito dos seus dez golos.

Renato Paiva, que começou a época a treinar a equipa secundária, explica que parte da menor utilização do avançado de 19 anos teve a ver com calendários competitivos. "Como a equipa A jogava sempre depois de nós [B], devido à Liga Europa por exemplo, não dava para pormos o Gonçalo a jogar. Depois, saiu o Carlos Vinícius e ficaram três avançados. Com dois a jogar normalmente ele teria de ir para o banco", explica Paiva. O técnico preferia ver o jovem com mais minutos mas trabalhar com Jesus é uma vantagem:

"O Gonçalo está a ter qualidade de treino com Jorge Jesus, mesmo não jogando. E hoje é melhor jogador do que quando saiu da equipa B pois está com um especialista em desenvolver jogadores."