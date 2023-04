Inzaghi sobre os rumores de que pode estar de saída do Inter: "Estou habituado"

Simone Inzaghi, treinador do Inter, fez esta terça-feira a antevisão ao duelo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Benfica (quarta-feira, 20h00).

Antevisão ao Benfica: "Teremos de ser intensos, porque o Benfica é uma equipa que corre muito, que cobre muito bem o campo. Teremos de ser intensos para que sejam menos perigosos. Sabemos que é a segunda parte de um jogo importantíssimo. Partimos com uma vantagem, mas sabemos do valor do adversário, será muito difícil. Temos de estar unidos para vencer e estar entre os quatro melhores da Europa."

Oportunidade de chegar às meias-finais: "Animado por poder chegar às meias-finais, mas ainda precisamos de 90 minutos na quarta-feira à noite, e que serão muito importantes e difíceis para nós. Estou convencido de que todos juntos - mesmo que haja dificuldades - poderemos dar esta alegria aos nossos adeptos e chegar às meias-feias da Champions. Não é frequente estarmos entre as quatro melhores equipas da Europa. Sabemos da nossa evolução nas provas europeias, sabemos também que perdemos pontos importantes no campeonato e que nos atrasaram, mas ainda faltam oito jogos. Agora, o nosso foco e a nossa mente está apenas no Benfica."

Momento na Serie A: "Sabemos que no campeonato não estamos na posição que pretendemos, mas o nosso foco agora é o Benfica, num jogo em que temos uma vantagem, mas em que vamos defrontar um adversário de grande valor. O Benfica perdeu dois jogos num ano e agora três numa semana. Mas, mesmo agora, fez jogos na linha do que tem sido o Benfica."

Críticas de quem tem sido alvo: "Não acho estranho. É algo a que estou habituado. Criticam-me mas não há problema, as críticas ajudam a melhorar cada vez mais. Sabemos que não temos uma trajetória à Inter no campeonato. Como muitas outras equipas, tivemos problemas, mas ainda faltam oito jogos e ainda temos uma margem."