Mercado limpa contas da SAD do Benfica: objetivo é chegar aos 100 M€ em vendas

Darwin rende já 75 M€, mas negócios na calha permitirão superar os 100 M€ até final do exercício. Encaixes previstos por Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira deverão deixar a contabilidade encarnada em terreno positivo no fecho deste mês, após o prejuízo de 31,7 milhões no primeiro semestre.

O mercado de transferências continua a ser o principal impulsionador das contas dos clubes e o Benfica, que não foge a esta regra, irá aproveitá-lo este mês, em que fecha a contabilidade da temporada, para recuperar dos prejuízos registados no primeiro semestre e ganhar algum fôlego para atacar a reconstrução do plantel e a manutenção dos registos financeiros longe do vermelho.

A venda de Darwin contribuiu em muito para essa meta, mas há mais na calha, num valor que, segundo está contabilizado por Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, os co-CEO da SAD encarnada, ultrapassará os 100 milhões de euros antes do final do mês corrente.