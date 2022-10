Mercado: italianos colocam Grimaldo e Guerreiro na mesma lista

Em fim de contrato, é nome desejado pela Juventus, a par do português.

A Juventus está de olho em Grimaldo. O lateral-esquerdo do Benfica é um dos nomes identificados pela Vecchia Signora, segundo revelou o diário "Tuttosport", para reforçar o lado esquerdo da defesa já em janeiro, a par de Raphael Guerreiro, internacional português que representa o Dortmund.

A situação de ambos deixou os responsáveis do conjunto de Turim em alerta, uma vez que os dois laterais-esquerdos terminam contrato no final da temporada. Assim, a Juve, que além do jogo com o Benfica em Itália, tem observado Grimaldo noutras partidas, admite avançar para negociações já no início do novo ano, procurando ganhar a corrida à concorrência que adivinha no final de 2022/23, isto face ao facto de este ainda não ter renovado, apesar do presidente Rui Costa ter entreaberto as portas para um novo vínculo.

Adversária do Benfica na Champions, a Juventus encara, de acordo com a publicação, o encontro de terça-feira, dia 25, como decisivo para a possível contratação de Grimaldo. Isto porque uma qualificação das águias para os "oitavos" pode baixar a capacidade de os bianconeri atraírem o lateral já na próxima reabertura do mercado.