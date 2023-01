Atual mercado de janeiro pode levar centrais do plantel do Benfica

Atrás de Otamendi, António Silva e Morato, Lucas Veríssimo e João Victor ainda podem sair em janeiro.

Otamendi e António Silva são nesta fase as principais opções de Roger Schmidt para o eixo da defesa, que tem Morato ainda em posição privilegiada, sendo que o técnico, com seis futebolistas para a posição, admite, numa lógica de "reajustes, como já frisou, ver esse número reduzido.

Assim, e com o mercado aberto, Lucas Veríssimo e João Victor, os dois centrais menos utilizados até ao momento, e com mercado no Brasil, têm em aberto a possibilidade de deixar a Luz, mediante as propostas que cheguem à SAD da Luz encarnada.

Após a grave lesão que o afastou durante meses da competição, Lucas Veríssimo estreou-se com o Varzim como titular em 2022/2023 pela equipa principal e soma 92 minutos. João Victor, com três jogos, dois como titular, disputou 144".