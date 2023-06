Mensagem de Rui Costa para CEO do Manchester City: "Permita-me dar-lhe as boas-vindas ao clube dos vencedores"

Presidente encarnado lembra os jogadores da formação do Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, enviou uma mensagem ao CEO do Manchester City, Ferran Soriano, a propósito da conquista da Liga dos Campeões.

"Caro Ferran Soriano, em meu nome pessoal e em nome do Sport Lisboa e Benfica, quero congratulá-lo por ter vencido pela primeira vez a Liga dos Campeões da UEFA. Orgulhosamente, como presidente de um clube duas vezes vencedor, permita-me dar-lhe as boas-vindas ao clube dos vencedores", pode ler-se na mensagem citada pelos encarnados no site do clube.

O líder das águias recordou ainda os jogadores campeões que foram formados no Seixal: "Sport Lisboa e Benfica orgulha-se de ver três jogadores formados na nossa academia - Rúben Dias, Bernardo Silva e Ederson Moraes - contribuírem de forma decisiva para esta conquista. Aproveito para pedir que transmita as nossas felicitações aos jogadores, técnicos e staff envolvidos neste êxito", concluiu.

