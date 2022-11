Menos utilizado no Benfica, Gilberto é apontado a mais um clube brasileiro

Defesa já havia sido associado ao Vasco da Gama.

Menos utilizado no Benfica recentemente, Gilberto estará a despertar o interesse de clubes brasileiros. Após o seu nome já ter sido associado como potencial alvo do Vasco da Gama, agora a informação vai no sentido de também o Flamengo estar atento ao lateral-direito para reforçar essa posição para 2023.

Segundo o jornalista brasileiro Júlio Miguel Neto, o nome do defesa terá sido discutido numa reunião entre o empresário Bruno Macedo e Marcos Braz, vice-presidente do "Mengão" para o futebol, num hotel do Rio de Janeiro.