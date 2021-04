Memórias de época e meia ao serviço do Benfica: "Cada vez que marcava um golo..."

Nolito lembrou a passagem pelo clube da Luz, com destaque para o carinho dos adeptos.

Atualmente com 34 anos e ao serviço do Celta de Vigo, Nolito concedeu uma entrevista, divulgada pelo clube, ao longo da qual recorda vários capítulos da carreira, entre eles a passagem pelo Benfica. O internacional espanhol representou o clube da Luz em 2011/12 e na primeira metade da época seguinte.

"Quando assinei pelo Benfica não imaginava que tinha aqueles adeptos. O estádio estava sempre cheio. Cada vez que marcava um golo era uma satisfação enorme. Sempre senti o carinho dos adeptos, sobretudo quando ia com a minha mulher com a minha filha mais velha pela rua. Fui muito feliz no ano e meio em que estive lá", recordou.

Seguiram-se passagens pelo Granada, Celta de Vigo, onde regressaria, Manchester City e Sevilha, isto depois de ter começado a dar nas vistas no Barcelona, pela mão de Guardiola. "Tenho de lhe agradecer por me dar a oportunidade de fazer a minha estreia com o Barcelona na primeira divisão, em Camp Nou e num momento difícil, porque o Barça venceu tudo. Tive essa sorte e esse privilégio. Depois chamou-me para ir para outro grande clube como o City , onde me diverti muito, apesar de não ter jogado tanto quanto gostaria. Vou desejar-lhe sempre o melhor", elogiou.

Quanto a Luiz Enrique, com quem trabalhou na equipa B catalã, olha para ele como "um pai desportivo". "Fez-me ver que poderia alcançar muitos golos se cuidasse da minha dieta alimentar", explicou.

Refira-se de Nolito esteve em 63 jogos do Benfica e marcou 16 golos.