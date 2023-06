Melhor onze do campeonato 2022/23: João Mário completa o meio-campo

Jogador do Benfica esteve em grande destaque e foi premiado pelos treinadores e capitães da Liga Bwin.

João Mário, do Benfica, completa o meio-campo do melhor onze do campeonato 2022/23, uma votação junto das capitães e treinadores da competição.

O jogador participou em 33 encontros na competição, totalizando 2814 minutos, tendo somado 17 golos e cinco assistências.

João Mário, 30 anos, cotou-se como uma das grandes figuras do principal escalão em 2022/23, ocupando o terceiro lugar do pódio no ranking dos melhores marcadores, adicionando ainda sete distinções de Homem do Jogo.

Junta-se a Diogo Costa (FC Porto), António Silva (Benfica), Pepe (FC Porto), Otamendi (Benfica), Grimaldo (Benfica), Otávio (FC Porto) e Ugarte (Sporting) nos nomes já revelados.