"Melhor momento no Estádio da Luz? Aquele que nos levou à final da Liga Europa"

Declarações de Jorge Jesus na antevisão ao Benfica-Belenenses SAD, desta segunda-feira.

Equipa: "É natural que ao longo das jornadas as equipas vão estando cada vez mais fortes e o Benfica não vai fugir à regra. Vai estar cada vez mais forte. É para isso que trabalhamos todos os dias, para crescermos jornada a jornada e temos a certeza que o estamos a fazer e a mostrar isso com resultados. Na minha opinião, defensivamente é um ponto onde me bato muito com os meus jogadores e a minha equipa. É tão importante não sofrer golos como marcar golos. Há aqui uma variante que, se calhar, ainda não repararam, mas esta nossa linha do Benfica, em duas ou três semanas mudou tudo. André Almeida fora, Rúben Dias fora, tivemos de mudar a estrutura dos centrais, tivemos de mudar o lateral e isso alterou os automatismos que a equipa já vinha a notar do jogo a jogo. Na Polónia foi isso que se notou. Tenho de trabalhar mais na última linha".

117 anos do Estádio da Luz. Qual a melhor memória?: "Tive momentos muito felizes no Benfica. Estamos a falar de momentos felizes e o jogo que mais me marcou foi a meia-final, o jogo que nos deu o direito de estar na final da Liga Europa, que ganhámos 3-1. Tínhamos perdido 1-0 na Turquia. O Estádio estava lotado, um ambiente incrível. De tantos jogos esse foi o que mais me marcou porque nos levou à final da Liga Europa".