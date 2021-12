Melhor média entre golos e minutos jogados é de Darwin: supera Rafa, Pote, Díaz e Taremi

Entre os adversários na luta pelo título, Pedro Gonçalves, do Sporting, precisa de 125 minutos para faturar e 106 para estar na decisão. No FC Porto há Luis Díaz (137) e Taremi (115), respetivamente. Darwin marca a cada 76" e participa em tentos da equipa a cada 67". Quem mais se aproxima na influência é Rafa: 95"

Arma secreta de Jorge Jesus para decidir a qualificação rumo à final four, Darwin leva já 16 golos em 2021/22, assumindo-se não só como o melhor marcador do Benfica neste momento mas também em Portugal, à frente de Luis Díaz, com 13. Nesta fase com uma ligação especial às redes adversárias, o internacional uruguaio é também aquele que, entre os três grandes, tem quer melhor média de golos por minuto quer melhor participação em golos/minuto. Darwin marca a cada 76" e está ligado a tentos do Benfica a cada 67".

Olhando a jogadores com um mínimo de dez jogos como titulares das respetivas equipas, o camisola 9, que já superou os 14 golos com que terminou a época de estreia no Benfica, supera... Rafa. O extremo tem estado também em grande forma em 2021/22, tendo feito dez golos e nove assistências. É decisivo assim a cada 95 minutos, face aos 1798 disputados esta temporada.