Benfica deseja o melhor marcador e jogador mais valioso da Liga dinamarquesa

Andreas Schjelderup tem apenas 18 anos e é o melhor marcador da liga dinamarquesa. Contrato termina em 2024 e Rui Pedro Braz está a tentar trazê-lo em janeiro. O diretor-desportivo dos encarnados está no terreno e procura antecipar-se por um jovem apontado como um grande talento do seu país. Sevilha já terá visto ser recusada oferta de 10 M€ no verão.

A cerca de uma semana das portas do mercado de transferências de Inverno se escancarem para negócios, o Benfica já se vai mexendo de forma a conseguir proceder aos ajustes no plantel que Roger Schmidt entende serem necessários. Na mesa das águias está já um nome que a SAD, através do diretor-desportivo Rui Pedro Braz, decidiu colocar na mira: Andreas Schjelderup. O dirigente terá seguido para a Dinamarca e estará no terreno para, de forma direta, tentar fechar os termos de um acordo por este extremo norueguês.

Jogador de 18 anos vinculado ao Nordsjaelland, atual líder do campeonato dinamarquês, e com contrato até 2024, Schjelderup é apontado como uma das grandes promessas do futebol do seu país. Apesar da sua juventude, tem sido figura de proa na equipa de Farum: é, até ao momento, o goleador-mor da liga, com dez golos apontados em 17 partidas, 16 delas como titular.

Versátil, o atacante pode alinhar nas várias posições da frente, quer nas alas, quer como médio ofensivo, embora preferencialmente seja um extremo-esquerdo. Em termos de características, Schjelderup é um jogador muito tecnicista, com visão de jogo e destaca-se, ainda, na finalização, aspeto onde tem vindo a evoluir ao longo dos últimos anos.

O Benfica olha para este internacional Sub-21 norueguês com muito interesse mas sabendo também que o seu nome está na lista de muitas outras equipas da Europa: por exemplo, na última janela de mercado foi apontado como alvo do Sevilha que, segundo notícias na Imprensa dinamarquesa, terá visto ser recusada pelo Nordsjaelland uma oferta na ordem dos 10 milhões de euros, com bónus incluídos.

Para já, não se sabe exatamente quanto o Benfica estará disposto a colocar na mesa dos nórdicos para trazer Schjelderup para a Luz. Mas é intenção do clube que o extremo possa apresentar-se em Portugal já em janeiro e, assim, aumentar as opções de Roger Schmidt na linha mais adiantada da equipa para o assalto final da época. As primeiras abordagens das águias estão feitas e, agora, há todo um processo que vai seguir o caminho negocial normal nestes casos. O Benfica, apesar de desejar ter o jogador já nesta janela de mercado também não exclui que, de forma alternativa e se for esse o caminho possível para ter um atleta considerado de enorme talento e potencial, o possa assegurar apenas no verão.

Extremo é o mais valioso da liga

A cumprir a terceira época no Nordsjaelland, onde entrou em 2020/21 vindo das escolas do Bodo/Glimt, da Noruega, Schjelderup tem-se valorizado ao longo da temporada e isso já teve reflexo na sua cotação no sítio "Transfermarkt": na mais recente atualização dos valores dos atletas feito por este portal especializado o norueguês passou a ser avaliado em 9 M€. Isto porque subiu 5 M€ em relação ao registo anterior. Com esta subida passou a ser o jogador mais valioso da liga dinamarquesa, a par de Evander e de Dreyer, ambos do Midtjylland.