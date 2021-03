Declarações de Jorge Jesus após a vitória em Braga, por 2-0.

Erros: "Há muita coisa em que temos que melhorar. O jogo, depois do 2-0 e com mais um jogador, tinha que ser mais fácil. Há momentos do jogo em que não sabemos gerir o momento da decisão, houve momentos em que nos colocámos em risco sem necessidade nenhuma, mas é com o treino que melhoramos."

Três centrais: "Achava que hoje era um jogo que devia ter um corredor central mais fechado, podia fazer de duas maneiras, com três médios ou com três centrais, e foi isso que aconteceu e deu certo, às vezes não dá. Ando a dizer isto há três anos. O futebol vai evoluir de uma maneira que não favorece uma equipa que jogue sempre da mesma maneira, vai ser como no basquetebol, ou no andebol, em que os treinadores mudam constantemente o sistema de jogo. Com sete meses numa equipa não é tão fácil, se tivesse três ou quatro anos, garanto que a minha equipa mudava de sistema de jogo várias vezes durante a partida".

Melhor Benfica da época? "Não, começámos o campeonato muito fortes, estávamos com um andamento muito forte, agora temos vindo a recuperar, é um momento tão bom como quando começámos. Hoje, foi o melhor jogo dos últimos, talvez até melhor do que no Dragão."