Meité tem mais um clube interessado em Itália

Meité não somou qualquer minuto no troféu do Algarve e tem outro clube interessado.

Meité, médio do Benfica, terá mais um clube interessado. Segundo avança Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, o Cagliari pretende contratar o médio de 29 anos, que também está no radar do Génova.

Na época passada, Meité, que assinou pelas águias em 2021/22, e tem contrato com o Benfica até 2026, fez 35 jogos e duas assistências com a camisola da Cremonese, onde jogou por empréstimo.