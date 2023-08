Meité não conta no Benfica e gera interesse em Espanha e Itália

Médio francês, de 29 anos, treina com a equipa principal encarnada enquanto aguarda colocação.

Sem espaço na Luz, onde não entra nas contas de Roger Schmidt, Meité está na mira do Cádiz, segundo revelou a Imprensa espanhola, dando conta do interesse do clube da La Liga no médio francês.

O camisola 17 das águias é pretendido também pelo Bolonha (o Génova terá saído da corrida), sendo que o Benfica prefere uma saída em definitivo em relação a um empréstimo.