Meité com pouca pedalada para Weigl: os dois médios do Benfica à lupa

Alemão, que até já marcou e assistiu, ao contrário do camisola 11, tem mais interceções e ainda que recupere menos, também perde menos a bola. Tem saldo positivo, o que não sucede com o colega

Titular em Munique, na goleada por 5-2 imposto pelo Bayern, Meité teve na Liga dos Campeões o seu principal desafio na presente temporada. Porém, também ele foi engolido pelo poderio do campeão germânico, evidenciando problemas para travar o miolo bávaro e mostrando ainda um andamento curto para colocar em causa o lugar do agora indiscutível Weigl.

Com mais ações nos jogos do que o seu colega (80 em média por cada 90 minutos, contra 74,7), e mais eficaz, o internacional alemão tem sido peça desequilibrante como nunca no capítulo do golo, quer faturando quer nas assistências - marcou dois e fez três passes decisivos -, algo que o reforço para esta época ainda não conseguiu assumir.