"Treino" diante do Belenenses permitiu ao plantel encarnado recarregar baterias. Segue-se o dérbi.

A diferença é de pouco mais de 24 horas, mas em plantéis sujeitos a um grande desgaste competitivo pode ter influência no rendimento em campo, mas o Benfica junta a isso um período de quase inatividade em campo superior devido aos apenas 45 minutos, com uma intensidade mais baixa que um treino diário, frente ao Belenenses.

Weigl afia as garras para o dérbi com o Sporting: médio nunca marcou tanto

O esforço do Benfica no jogo com o Belenenses foi quase nulo, numa goleada, por 7-0, que não provocou desgaste na equipa