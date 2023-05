Ezequiel Fernández com a bola

Médio argentino joga no Boca Juniors

Ezequiel Fernández é apontado, pela Imprensa argentina, como o novo alvo do Benfica. O médio de 21 anos é jogador do Boca Juniors - esteve na época passada emprestado ao Tigres -, com o qual tem contrato válido até 2025.

Segundo os meios locais poderia ser um substituto para Enzo Fernández. Ao que O JOGO apurou, o centrocampista não faz, porém, parte dos planos.