Médio argentino volta a ser associado ao Benfica

O Southampton vai descer ao Championship e a continuidade de Carlos Alcaraz nos ingleses não está assegurada

O médio argentino Carlos Alcaraz já esteve na mira do Benfica no passado e o seu nome volta agora a ser associado ao emblema da Luz, por meios espanhóis e argentinos.

Alcaraz trocou a meio desta época o Racing pelo Southampton e a descida dos ingleses ao Championship pode ditar já no próximo defeso uma nova mudança.

O Brighton é apontado como o principal interessado no talento de 20 anos, mas também Benfica e Milan são falados como mantendo o jogador referenciado.

Em 16 jogos pelo Southampton, marcou quatro golos e fez uma assistência.

Em janeiro, recorde-se, o Benfica teve Alcaraz na agenda para prevenir a saída de Enzo Fernández, mas não avançou para a sua contratação, acabando por perder o compatriota, campeão do mundo, praticamente no fecho do mercado de transferências de janeiro.