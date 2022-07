Médico do Galatasaray viajou para Portugal para avaliar Seferovic, dizem na Turquia

Seferovic está muito perto de reforçar o Galatasaray e o emblema turco enviou o médico do clube a Portugal para examinar o avançado.

A imprensa turca adianta esta segunda-feira que o Galatasaray enviou o médico do clube para Portugal a fim a avaliar a condição física de Haris Seferovic. O suíço sofreu algumas lesões nos últimos anos - em 2021/22 esteve bastante tempo afastado dos trabalhos - e o emblema de Istambul quer assegurar-se que o avançado está em boas condições.

Passando esta "prova", o jogador do Benfica deverá mesmo rumar à Turquia.

Ao que O JOGO apurou, o negócio passa por um empréstimo dos encarnados, mas o contrato inclui uma cláusula que, no fim da época, obriga o Galatasaray a comprar definitivamente o ponta de lança de 30 anos. Com a duração do atual contrato a estender-se até 2024 (mais duas épocas), Seferovic sairá no fim da época mediante uma compensação financeira na ordem dos 3,5 milhões a pagar pelos turcos aos encarnados. Até lá, é o Galatasaray que fica encarregado de pagar a totalidade dos salários do futebolista. As águias contam ainda assegurar uma percentagem do passe.