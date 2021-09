Maus registos, contestação e dívidas no Barcelona: é agora ou nunca para o Benfica

Águias sem perder em 2021/22 visam equipa em turbulência na segunda ronda da Champions.

Sem vencer o Barcelona desde 1960/61, na final da Taça dos Campeões Europeus, o Benfica chega a este jogo em alta.

A equipa de Jorge Jesus aposta tudo no triunfo, num verdadeiro agora ou nunca para quebrar o enguiço de seis jogos seguidos sem vitórias sobre o Barça, que vive uma autêntica crise, do relvado até às finanças e à Direção. E tudo no primeiro ano pós-Messi, que saiu precisamente na sequência dos problemas financeiros do clube.