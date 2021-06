Maurizio Sarri aprova Nuno Tavares e o Benfica tem um valor definido

Treinador do Nápoles expressou interesse no defesa e já houve um primeiro contacto, ainda que exploratório.

A Lázio é o mais recente clube europeu a perfilar-se enquanto interessado na contratação de Nuno Tavares, defesa-esquerdo dos encarnados que pode vir a deixar o clube da Luz neste defeso.

De acordo com informações avançadas ontem em Itália e confirmadas por O JOGO, o emblema romano fez uma sondagem pelo jovem de 21 anos, através de um intermediário, ponderando agora a possibilidade de avançar como uma proposta concreta nas próximas horas.

Segundo as informações apuradas, o técnico da Lázio para 2021/22, Maurizio Sarri, já analisou as qualidades de Nuno Tavares e viu nele as capacidades necessárias para que este possa entrar no plantel. Nesse sentido, o diretor desportivo do clube, Igli Tare, também já pesa um eventual avanço junto do Benfica, pelo menos para sondar quanto poderia custar a aquisição do internacional sub-21 português. Os encarnados acreditam que podem averbar perto de 15 milhões de euros pelo defesa, valor que, pelo menos até agora, ainda não encontrou eco junto de outros emblemas que já sondaram Nuno Tavares, casos de Nápoles, Southampton, Brighton, Burnley e Newcastle. A utilização do jovem em 1273 minutos da época passada tende a não ajudar na valorização do preço de um atleta que tem contrato até 2024. Com Grimaldo no plantel, o espaço de Tavares com Jorge Jesus não aumentou em relação à temporada anterior, onde jogara 1376" pela equipa principal, o que contribui para o jogador equacionar a possibilidade de saída da Luz para ter mais tempo de competição.

Após recuperar os 18 M€ investidos em Pedrinho com a venda ao Shakhtar, a SAD do Benfica continua disponível para ouvir ofertas que permitam equilibrar as contas.