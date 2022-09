Mau comportamento dos adeptos vale 10 500 euros de multa ao Benfica

No jogo diante do Marítimo.

O Benfica foi multado em 10 580 euros, na sequência do comportamento dos adeptos no jogo da última jornada da Liga Bwin, diante do Marítimo, que os encarnados venceram por 5-0.

Segundo o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em causa esteve a "entrada e permanência de objetos não autorizados", no caso "duas tarjas de grandes dimensões com o dizer "RITA TINOGULLIT SEMPRE PRESENTES"", bem como a utilização de 37 engenhos pirotécnicos, entre "petardos, flash lights, tochas incandescentes e potes de fumo".