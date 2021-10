Mau comportamento dos adeptos em dois jogos origina multas ao Benfica

Em causa os jogos com Portimonense em Guimarães, na duas últimas rondas da Liga Bwin.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira o mapa de castigado relativo à oitava jornada do campeonato e nele estão multas aplicadas ao Benfica devido ao mau comportamento dos adeptos.

No que toca ao encontro com o Portimonense, foi aplicada uma sanção de 3190 euros devido a duas tochas que foram deflagradas na Luz. "Os adeptos do SL Benfica, assim identificados por ostentarem adereços do clube (camisolas e cachecóis), situados na Bancada Sagres, Piso 3, Setor 14, afeta exclusivamente a estes adeptos, logo após o final do jogo, deflagraram duas tochas", pode ler-se.

O público originou ainda outra multa de 714 euros. "Os adeptos do SL Benfica, assim identificados por ostentarem adereços do clube (camisolas e cachecóis), situados na Bancada Sagres, Piso 3, Setor 14, afeta exclusivamente a estes adeptos, aos minutos, 54, 61, 70, 81 e 83, entoaram em uníssono de forma clara e audível, momentos em que o guarda redes do Portimonense, repunha a bola em jogo, a seguinte frase: 'filho da p...'", menciona o documento.

Ainda no que toca ao público, o CD puniu o Benfica com uma multa de 1910 euros, mas aqui referente ao jogo de Guimarães, na ronda sete. "Adeptos afetos ao SL Benfica-SAD, localizados no setor NC da bancada topo norte inferior, local exclusivamente reservados aos adeptos da sociedade desportiva visitante (fora da ZCEAP reservada aos adeptos da sociedade desportiva visitante), melhor identificados pela cor das suas vestes e cachecóis, alusivos ao SL Benfica, fizeram deflagrar os seguintes artefactos pirotécnicos: 1 petardo, ao minuto 2 da 1ª parte; 2 flashlights, ao minuto 32 da 1ª parte; 2 tochas, ao minuto 31 da 2ª parte, sem que tal comportamento tenha implicado qualquer paragem no jogo, uma vez que nenhum dos artefactos referidos foi arremessado na direção do relvado", sustenta.